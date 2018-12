Le futur Parc des expositions s’appellera MEETToulouse

Le futur parc des expositions et centre de congrès a désormais un nom. Le nouvel équipement construit sur la commune d’Aussonne au nord-à l’ouest de Toulouse et qui ouvrira ses portes en juin 2020 répond au doux nom de MEETToulouse Pour les promoteurs du nom de baptême, MEETT, « rencontre » en anglais, avec un T en plus pour Toulouse est « court et assimilable avec une compréhension facile pour des cibles françaises et internationales. Il renvoie à l’idée de rencontres humaines et professionnelles à l’occasion de grands événements. »

MEETT indique un lieu mais aussi une rencontre entre deux équipements et sur un même site. Le nouvel équipement d’un coût global de plus de 311 millions d’euros, offrira la troisième capacité d’acceuil en France (hors Paris) contre la septième actuellement. Géré par GL Events, le MEETToulouse qui comprend un hall d’expositions de 40.000 m2 et un centre de conventions de 15.000 m2 devrait accueillir un million de visiteurs et quatre-vingt événements par an.