Haute-Garonne. Bain de croissance pour le groupe Azenco

Depuis la reprise de la société en 2012, l’entreprise basée à Cazères en Haute-Garonne spécialisée dans la construction de piscines et aménagements extérieurs, n’arrête pas d’aligner les hausses de chiffre d’affaires : le groupe codirigé par Fabien Rivals et Charles Chapus affiche un chiffre d’affaires de 37 millions d’euros en 2018. Et espère atteindre les 40 millions d’euros en 2019. Une croissance obtenue grâce à l’innovation : le groupe exploite en effet de nombreux produits dont elle détient les brevets, mais elle progresse également via la création de filiales (Azenco Espagne) et à des rachats d’entreprises.

Pour absorber ce surcroît d’activité, Azenco va lancer prochainement le chantier d’une nouvelle usine de 3600 m² non loin du site historique de Cazères. Le nouveau site qui a nécessité un investissement de 3 millions d’euros, dont 1,8 millions d’euros d’outillages et de machines, sera inauguré à l’automne 2019. « Aujourd’hui, nos prestations proposent une offre globale autour de la piscine, avec la fabrication et l’installation de pergolas en aluminium, et les aménagements extérieurs », explique Charles Chapus, PDG du groupe Azenco.

Développement à l’international

Piscines, abris de piscines télescopiques, pergolas, fonds mobiles … Azenco commercialise une large gamme de références grâce à de nombreuses opérations de croissance externe. Rien que pour l’année 2017, le groupe a absorbé trois sociétés : Oplus, un fabricant de piscines à Carcassonne, JM Baches, fabricant de couvertures de piscines à Valence dans la Drôme et All Sky spécialisé dans les vérandas en aluminium.

De cinq salariés en 2012, le groupe salarie aujourd’hui 250 personnes et a ouvert il y a quelques mois des bureaux à Toulouse. Implanté sur le marché national, Azenco vise également l’Europe, car après avoir ouvert une filiale en Espagne en 2017, elle souhaite s’implanter durablement en Allemagne, en Suisse, en Belgique ou en Suède et aux États-Unis en 2017. En perspective de la croissance d’activité en 2019, vingt-cinq recrutements concernant des postes de contrôle qualité ou administratifs sont prévus.

Philippe Font

Sur les photos

En haut : Charles Chapus, PDG du groupe Azenco. Crédits DR

En bas : Vue de la future usine Azenco à Cazères. Crédits : DR