Occitanie. Le groupe Berger-Levrault officialise son rachat de LibreAir

C’est désormais officiel : le groupe Berger-Levrault a acquis l’éditeur informatique montpelliérain LibreAir (1 million d’euros de chiffre d’affaires annuel), comme annoncé par nos confrères de Midenews. Les huit collaborateurs de l’éditeur rejoignent donc les quelque 1500 employés du groupe Berger-Levrault, qui dispose à Toulouse d’un nouveau centre d’innovation et de développement regroupant un tiers des effectifs nationaux. De quoi « accélérer » le positionnement du groupe « dans le domaine de la gestion de la relation client », pour Pierre-Marie Lehucher, son président directeur général.

LibreAir, éditeur informatique spécialisé dans la gestion de la relation usager, était implanté à Cournonsec, dans l’agglomération montpelliéraine depuis 2007. Son but : optimiser le fonctionnement des services.

Le groupe Berger-Levrault est un éditeur de logiciels et de contenus réglementaires. Il cherche à créer et développer des solutions pour les administrations au niveau de l’État, des régions, des collectivités locales, etc. Avec un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros, il accompagne près de 50.000 clients.