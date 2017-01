Immobilier. Le groupe Carle s’associe à Omnes Capital

Omnes Capital, via son fonds Construction Energie, et le groupe toulousain Carle ont signé un accord de partenariat qui porte sur la construction dans les cinq ans à venir de 35.000 m² de projets immobiliers tertiaires à haute performance environnementale à Toulouse et dans le grand sud-ouest. Trois projets compatibles ont d’ores et déjà été identifiés et sont actuellement à l’étude.

Le fonds Construction Energie Plus est dédié au financement de projets de construction ou de rénovation de bâtiments publics et privés à haute performance environnementale en France. Basé à Toulouse, et enregistrant un chiffre d’affaires supérieur à 30 millions d’euros, le groupe Carle a récemment opéré un virage stratégique pour se développer sur le résidentiel tertiaire via sa filiale Carle Habitat. Mais sa spécialité reste l’immobilier de bureau et d’entreprise.