Occitanie. Le groupe Go&Live récompensé pour sa stratégie de développement à l’international

Go&Live, numéro 1 français des séjours linguistiques, basé à Rodez, a reçu fin novembre le prix de l’International, lors de la septième édition de l’Aveyron des

Champions, organisée par la CCI de l’Aveyron. Déjà implanté dans six pays (Espagne, Angleterre, États-Unis, Canada et Australie), le Groupe Go&Live propose des voyages et formations aux français dans cinquante-cinq destination, mais permet de faire voyager des Australiens en France, des Espagnols au Canada ou encore des Américains en Espagne.

Le groupe Go&Live entend intensifier son développement à l’étranger. En faisant l’acquisition d’une école de langues à Londres, devenue la première « Nacel English School », il a amorcé la constitution de son propre réseau d’écoles à l’international. La Nacel English School, qui a une capacité d’accueil de 250 élèves par jour, propose plusieurs types de programmes, allant de l’anglais général et la préparation aux examens à des formations spécifiques. Cette école est destinée à être dupliquée dans différentes destinations telles que New-York, Dublin, Toronto…

D’ici 2020, le groupe Go&Live qui compte 175 salariés, dont 120 établis au siège de l’entreprise à Rodez, se fixe comme objectif d’atteindre les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.