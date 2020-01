Le groupe IGS poursuit sa croissance à Toulouse

Les cinq écoles et le campus alternance du groupe IGS disposent désormais de plus de 6 300 mètres carrés répartis sur deux bâtiments à Blagnac. Un agrandissement nécessaire étant donné l’augmentation de plus de 80 % du nombres d’élèves en cinq ans. En cette rentrée 2019, ce sont ainsi 1600 apprenants qui profiteront de ces installations modernes et connectées. Installé depuis de nombreuses années à Paris et présent également à Lyon, le groupe IGS séduit de plus en plus dans la région toulousaine.

L’IMSI, qui forme aux métiers de l’immobilier, est venue s’ajouter cette année aux quatre autres écoles du groupe : l’ISCPA en communication et journalisme, l’ICD en commerce, IGS RH pour les ressources humaines et l’IPI pour les métiers de l’informatique et du numérique. « Nous disposons également d’un campus IGS alternance qui propose un large choix de formations en management, commerce ou RH, du BTS au bac+5 », précise Heide Mathieu, la déléguée régionale du groupe IGS en Occitanie. Malgré son succès, le groupe IGS souhaite continuer à croître, « mais de manière maîtrisée ».

« L’objectif est de se développer tout en maintenant la qualité de service et le lien de proximité avec les jeunes et les entreprises. Nous voulons conserver un campus à taille humaine, sans industrialiser la formation. C’est notre marque de fabrique », insiste Heide Mathieu. Au-delà de cette volonté, l’école d’informatique IPI, qui accueille déjà plus de 400 étudiants, connaît un véritable engouement et une forte croissance pour répondre aux besoins toujours plus importants des entreprises de la région.