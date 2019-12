Toulouse. Le groupe Isae ouvre un cursus en apprentissage

À Toulouse, l’Isae-Supaero ouvrira à la rentrée 2020 une nouvelle formation d’ingénieur par apprentissage. Élaboré conjointement par les écoles du Groupe Isae (Supaero, Ensma, Estaca, Ecole de l’Air, Supmeca), et soutenu par le Gifas (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) ce cursus formera des ingénieurs capables d’assurer une interface efficiente entre les bureaux d’études et les chaînes de production. La campagne de recrutement de la première promotion débute en janvier prochain. Cette nouvelle formation profitera à une trentaine d’élèves dans un premier temps.

« D’une durée de trois ans, au-delà de l’indispensable bagage scientifique et technique, ce cursus comporte des cours autour de défis techniques et sociétaux des ingénieurs de demain tels que le développement durable, le management humain ou encore l’innovation. Il comporte également un volet pratique incontournable, déployé sur des périodes d’alternance au sein d’une ou plusieurs entreprises du secteur aérospatial avec un minimum de cinq semaines à l’étranger », indiquent les responsables de l’Isae-Supaero dans un communiqué.

Le développement de l’apprentissage s’inscrit dans une politique nationale, et répond notamment aux difficultés critiques de recrutement de certaines PME et à la forte croissance des cadences de production de l’industrie aérospatiale.