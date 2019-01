Le groupe NH ouvre un premier hôtel près de l’aéroport Toulouse-Blagnac

Du lit à l’avion ou presque. C’est l’un des arguments du NH Hôtel Toulouse Airport qui a ouvert ses portes juste avant Noël à Blagnac. « Nous sommes directement connectés à l’aérogare, plus besoin de navette ni de taxi, nos clients sont à trente pas des portes d’embarquement », annonce fièrement Jérémy de Lemos, le directeur général de l’établissement. En s’installant à Blagnac, le groupe NH ouvre son cinquième établissement sur le territoire français, après Lyon Airport, Nice et deux établissements à Marseille.

Déjà très implanté dans les grandes métropoles européennes et en Amérique Latine, le groupe ibérique, affiche une stratégie d’implantation très offensive en France et en particulier à Toulouse.

« La France est un challenge pour nous et Toulouse aussi », indique Hugo Rovira, le directeur général de la région Europe du Sud pour le groupe NH. « Cette ville affiche des taux de croissance incroyables, un grand dynamisme industriel et économique. D’ailleurs, nous en voulons plus et souhaitons ouvrir un second hôtel au centre ville très rapidement », a-t-il annoncé lors de la présentation officielle de l’établissement.

Le groupe NH prévoyait en effet l’ouverture d’un hôtel de luxe dans une partie de l’école privée toulousaine Saint-Stanislas dans le centre historique de Toulouse. Une demande de permis de construire avait d’ailleurs été déposée en 2017, mais devant la levée de bouclier des riverains et parents d’élèves, il n’a jamais été accordé par la mairie.

Une source de revenus supplémentaires pour l’aéroport

Le groupe NH qui réalise un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros dont 50 millions en France, prévoit l’ouverture de vingt hôtels sur le territoire français d’ici 2023. Il affectionne notamment la proximité des aéroports, comme à Lyon ou Toulouse, où il se dit séduit par le dynamisme de la plateforme. En 2018, l’aéroport toulousain a enregistré une croissance de 7% sur l’activité internationale en 2018.

La construction de l’établissement, qui reste la propriété de l’aéroport Toulouse Blagnac, a nécessité un investissement de 20 millions d’euros, et un bail d’exploitation a été signé avec NH Group pour une durée de neuf ans renouvelable.

« Il y a encore deux ans, cette parcelle très contrainte de 2500 m² n’était qu’un no-man’s land dans lequel personne ne croyait et je suis très heureux qu’elle soit aujourd’hui ainsi valorisée », a pointé Philippe Crébassa, le directeur du directoire de l’aéroport Toulouse Blagnac. « C’est l’illustration de notre souhait de diversifier nos revenus désormais », a-t-il indiqué. L’aéroport perçoit en effet un revenu minimum garanti (dont le montant reste confidentiel) de la part du gestionnaire et est intéressé aux résultats de l’établissement. Pour séduire la clientèle affaire, l’hôtel dit déjà avoir conclu des partenariats avec des compagnies aériennes et des grands noms du secteur aéronautique (Airbus, ATR). Il dispose notamment d’un espace affaires de 1000 m², composé d’une salle plénière pouvant accueillir jusqu’à 350 personnes et huit salles de commissions.

Béatrice Girard

Sur la photo : Le NH hôtel Toulouse Airport directement connecté à la plateforme aéroportuaire propose 148 chambres de catégorie 4 étoiles. Crédits : DR