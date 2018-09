A Toulouse, le marché Victor Hugo se refait une beauté

Rien de perceptible pour les clients non avertis. Et pourtant la deuxième tranche des travaux, qui s’est achevée à la fin de l’été, a permis de mettre aux normes tous les réseaux du marché Victor Hugo, dont l’électricité. "Nous avons aussi réhabilité les caves, aménagé des resserres réfrigérées pour les primeurs, instauré le tri sélectif et installé une cuisine pédagogique ", énumère Jean-Jacques Bolzan, le maire adjoint de Toulouse en charge du commerce et de l’artisanat.

Cette halle construite en 1827 a subi un sérieux lifting depuis mai 2017, mené par la ville de Toulouse, propriétaire des lieux. Elle a injecté au total 6 millions d’euros dans sa réhabilitation qui s’est effectuée en deux étapes pour ne pas interrompre l’activité des commerçants.

De quoi ravir Gérard Garcia, le président de l’association des commerçants et artisans du marché qui fédère quatre-vingt cinq enseignes. Selon lui, ce marché, qui était une "belle endormie", est ainsi devenu " le chantre du circuit court" et "une véritable alternative à la grande distribution", se félicite-t-il.

Nocturnes

Pour anticiper la perte d’une partie de leur chiffre d’affaires occasionnée par les chantiers de rénovation, les commerçants se sont engagés dans une campagne de communication pour rester visible et attirer la clientèle. En 2015, déjà, ils soignaient l’image de la halle avec un nouveau logo et un site internet. Puis, ils instauraient des rendez-vous réguliers comme les nocturnes. Ces soirées trimestrielles à la tombée du jour ont attiré entre 5 et 6000 Toulousains. Sur ce modèle, en décembre dernier, ils invitaient 400 décideurs économiques à se retrouver dans la halle. L’opération Nocturne Éco est renouvelée à l’attention des entreprises, commerçants et artisans de la région, avec une soirée le 16 octobre prochain.

Toujours dans le cadre de ce plan de rénovation, le marché doit encore faire l’objet de "finitions" prévues jusqu’en novembre. Les travaux de la place, dans le cadre du plan d’aménagement élaboré par l’architecte catalan Joan Busquets, seront achevés en novembre 2019.

"Je perds du temps à nettoyer, car il y a beaucoup de poussière avec les travaux », reconnait pour sa part Jean-Baptiste Aldebert. Mais le nouveau gérant - depuis le 1er septembre - de la Cave de Victor et Hugo « s’accommode ». « Je n’ai pas hésité à prendre la gérance car il existe une vraie dynamique dans ce marché ». Il espère ainsi séduire la clientèle avec ses 200 références.

Audrey Sommazi

Sur les photos :

En haut : Gérard Garcia, le président de l’association des commerçants et artisans de la halle.

En bas : le marché Victor Hugo mis aux normes a rouvert ses portes en septembre.

Photos Hélène Ressayres - ToulÉco.