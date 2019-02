Le marché de l’emploi cadre devrait rester dynamique en Occitanie

L’Apec vient de dévoiler les résultats de son étude annuelle sur les prévisions d’embauches de cadres. Au terme d’une enquête réalisée fin 2018 auprès de 813 établissements du secteur privé en Occitanie, le nombre de projets s’établit entre 15.890 et 16.950 dans la région, soit un volume en hausse de 2 à 9% par rapport aux recrutements effectivement réalisés l’année dernière. 13% des entreprises régionales prévoient d’augmenter leur effectif cadre, contre 3% qui envisagent de le réduire. Mais c’est cependant en Haute-Garonne que les entreprises sont les plus optimistes. Elles sont en effet 15% à vouloir compter plus de cadres fin 2019.

Concernant les secteurs les plus porteurs, services et industrie concentrent la plus grande partie des intentions d’embauches (respectivement 74% et 17% des projets). Les fonctions informatiques rassemblent 25% des recrutements programmés, celles des étude et de la R&D 23%. Quant aux profils recherchés, ce sont les cadres justifiant de un à cinq ans d’expérience qui sont les plus demandés par les entreprises de la région. Les débutants pourraient décrocher entre 3020 et 3220 postes,

Au niveau national, enfin, les perspectives s’inscrivent entre + 2% et + 10%, soit entre 270.700 et 292.000 embauches prévues en France cette année. Découvrez plus de détails sur l’enquête de l’Apec, ce mardi 26 février sur ToulEmploi.fr

Antoine Lemahieu