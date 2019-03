Le 11 avril, l’Association française des fundraisers Occitanie (AFF) organise sa rencontre annuelle, rendez-vous des professionnels et du grand public. Cette cinquième édition, dont le thème est « Vis ma vie de fundraiser », sera rythmée par divers ateliers durant lesquels de nombreux experts du mécénat de la région prendront la parole.

Alors que 44% des Français donnent au moins une fois par an à des associations, cette journée sera l’occasion de mettre en lumière l’importance du mécénat et les subtilités du métier des fundraisers, véritables passeurs de générosité trop souvent méconnus. Au cours de ces rencontres, entreprises, experts, philanthropes, professionnels du mécénat ainsi que le grand public intéressé par les métiers du mécénat et de la collecte de fonds se réuniront au Belvédère, à Toulouse. La journée sera aussi l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques du métier ainsi que sur leurs succès ou échecs au niveau régional.

Parmi les participants, Françoise Mathe, ex-vice-présidente et cofondatrice d’Avocats Sans Frontières France, prendra la parole en plénière d’ouverture et présentera ses motivations à avoir rejoint une organisation d’intérêt général et l’origine de la création d’Avocats Sans Frontières.

Le 11 avril 2019 de 14h à 18h à l’Immeuble Belvédère. Tarifs : 5 euros par personne (gratuit adhérent AFF). Inscription & informations sur le site des organisateurs