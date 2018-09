Le mardi 2 octobre de 18h30 à 21h00 aux Halles de la Cartoucherie à Toulouse, le mouvement #LinkedinLocal propose aux membres toulousains de son réseau de quitter le temps d’une soirée le monde virtuel pour une rencontre réelle. Son objectif est de favoriser les liens et les échanges entre les internautes par une rencontre physique, dans un contexte convivial.

Lancé il y a plus d’un an par Alexandra Galviz (Royaume-Uni), Anna McAfee (Australie) et Manu Goswami (Canada), le mouvement #LinkedinLocal est présent dans plus de 350 villes, dont Toulouse, et 55 pays. Après une rapide présentation du mouvement #Linkedinlocal et de la Cartoucherie, Lorenzo Salvaggio, comédien professionnel interviendra sur le thème de la Confiance en soi et proposera durant une heure des jeux d’engagement. Le reste de la soirée sera consacrée aux rencontres et aux échanges entre les membres du réseau social.

De 18h30 à 21h aux Halles de la Cartoucherie. Tarif : 6€ qui donne droit à deux consommations.

Inscription sur le site de la manifestation.