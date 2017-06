Le nombre d’entreprises artisanales en hausse en Occitanie en 2016

Le nombre d’entreprises artisanales est en augmentation en Occitanie selon la Chambre régionale de l’artisanat. Avec 142.154 artisans recensés en 2016, la région connait une progression d’inscriptions de 3,4% en un an et une évolution de 35,3% sur dix ans.

C’est la Haute-Garonne qui connait la progression la plus large avec +9,2% en 2016, suivi par le Tarn-et-Garonne (+7,6%) et le Lot (7,6%). L’Ariège (+2,6%) figure en fin de classement, avec une progression de +2,6%. La répartition par secteur d’activité met en tête les services (42.410 entreprises), le bâtiment (61.195), la production (19.972) et l’alimentation (18.577).