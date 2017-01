Le pôle de compétitivité Derbi organise sa prochaine matinale Matin’ENR le 12 Janvier à la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse sur le thème : « Quelle fiscalité et Quels financements pour vos projets innovants ? »

Durant toute la matinée, des experts vont se succéder pour présenter la fiscalité de l’innovation, les étapes clés d’un projet innovant ou encore l’accompagnement et la labellisation par un pôle de compétitivité. Enfin, les aides à l’innovation portée par Bpifrance et l’Ademe seront aussi détaillées.

Le jeudi 12 janvier de 8h30 à 11h3 à la CCI de Toulouse, 2, rue Alsace Lorraine à Toulouse. Infos détaillées et inscriptions sur le site des organisateurs