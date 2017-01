François Asselin, président national de la CPME sera mardi 31 janvier à Toulouse. Il participera à une conférence-débat sur la place des PME dans les territoires et donnera son avis sur les convergences entre les petites et moyennes entreprises, les collectivités et les organismes consulaires dans le développement économique territorial.

Outre François Asselin, Carole Delga, présidente d’Occitanie, Gilles Nakache président de la CPME 31, Georges Méric, président du conseil départemental de Haute-Garonne, Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole et Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie sont attendus à ce débat.

Le 31 janvier à 18h45 au centre de congrès Pierre Baudis à Toulouse