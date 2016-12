Le projet Porte des Pyrénées, nouvelle zone d’activités de Muret, ouvrira en 2019

Dans les cartons depuis près de dix ans, le projet de zone d’activités Porte des Pyrénées va enfin se concrétiser. « Nous l’avons repris en main, retravaillé afin de rendre un projet à taille humaine et cohérent par rapport au reste du territoire », explique André Mandement, maire de Muret et président de la communauté d’agglomération du muretain (Cam). Alors que la nouvelle communauté d’agglo qui regroupera la Cam, Coteaux de Savès et Aussonnelle doit voir le jour au 1er janvier 2017, le nouveau projet de Zac a été adopté ce 13 décembre. Sur les cinquante hectares situés au sud de Muret et le long de l’A64, promoteurs et architectes prévoient de construire un nouveau poumon économique de la cité.

« Nous avons un espace de fin de ville qui va devenir un espace d’activités. Muret va s’étendre davantage au sud ». La Zac devrait se décliner en trois pôles : une zone commerciale et de loisirs, un quartier d’habitations et enfin une salle de spectacle. Cette dernière sera entièrement financée par la ville de Muret à hauteur de 7 millions d’euros, avec une jauge de 1500 places afin d’accueillir des spectacles, des concerts et autres manifestations. Côté commerces et loisirs, 27.000 m² seront dévolus à la construction d’un complexe dont le coût est estimé à 140 millions d’euros (dont 90 millions pour la construction et 40 millions pour l’aménagement). Ce projet a été conçu comme un endroit « complémentaire aux 230 commerces déjà existants dans le centre-ville », rassure André Mandement.

Début des travaux en 2017

« Une galerie commerciale réduite sera adossée à un centre-commercial d’envergure nationale », se félicite de son côté Massaad Matar, le PDG de Sodec, le groupe chargé de la commercialisation. L’espace loisirs devrait abriter un bowling, un circuit de karting électrique, un simulateur de Formule1, un billard, un laser quest, des terrains de squash… Enfin le dernier pan de la Zac Porte des Pyrénées concerne l’habitat : sur près de 15.000 m², la société AFC Promotion prévoit la construction de bureaux, d’espaces de coworking, de résidences hôtelières et de logements collectifs en locatif ou en accession à la propriété. Le tout pour un investissement de 25 millions d’euros.

Alors que les premiers coups de pioche sont attendus troisième trimestre 2017 pour une livraison fin 2018, début 2019, le maire de Muret s’est défendu de construire « une zone commerciale de plus » en périphérie de Toulouse. La zone de chalandise ciblée concerne surtout le sud de la Haute-Garonne, avec un potentiel de 200.000 habitants. Et comme pour se persuader du bien-fondé de son projet, il assure que même en cas de recours de la part d’adversaires, « les travaux ne prendraient pas plus de six ou huit mois de retard ».

Philippe Font

Sur la photo : Le projet Porte des Pyrénées au sud de Muret devrait ouvrir en 2019 sur 50 hectares. Crédits : DR