Le projet toulousain Meascurv mesure les courbures de surface pour l’aéronautique

Une femme, deux hommes et une technologie. Laure Mercier, ancienne cheffe d’entreprise devenue porteuse de projet dans le milieu des start-up, Alexandre Arnoult, chercheur au Laas-CNRS, et Jonathan Colin, ancien salarié de ce même laboratoire, se sont associés il y a plusieurs mois pour porter un projet commun : Meascurv. Cette solution ultra précise mesure à l’aide d’une lumière blanche des courbures de surface semi-réfléchissante (métaux, verre, etc.). Ainsi que des rayons de courbure de l’ordre de 5 nano-microns à 280 kilomètres.

Avantages ? Il y en a plusieurs, promet Laure Mercier. Selon elle, cette technologie, qui s’intègre sur le bras d’une ligne de fabrication, permet de réduire le nombre de pièces défectueuses, en limitant donc l’impact financier pour le client. Elle permet une baisse du coût des contrôles qualité. Car nul besoin d’un opérateur. Meascurv restitue à l’aide d’un logiciel une image en 3D en temps réel et sans alignement. Comprendre : quelle que soit la position de la pièce et sa taille, de quelques millimètres à des objets de trois mètres et plus.

Création d’une start-up

Meascurv s’adresse aux secteurs de l’aéronautique, de la santé ou encore au marché des semi-conducteurs qui produisent des pièces en grande série. "Nous sommes en phase de prospection d’industriels pour réaliser des poc (proof of concept, preuve de concept, NDLR) avec des partenaires », affirme Laure Mercier, qui espère une commercialisation de cette solution « dans les six mois ».

Avec un premier prototype finalisé, le projet est accompagné, hébergé et financé par Toulouse Tech Tranfer. Et, depuis le mois de novembre dernier, il est incubé par Nubbo pour une durée de deux ans. "Notre passage en start-up est imminent."

Audrey Sommazi

Sur la photo, Laure Mercier, porteuse du projet Meascurv. Crédits : Toulouse Tech Tranfer - DR.