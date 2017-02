L’agence de développement économique Madeeli et la société Top7 organisent le salon de l’entreprise Occitanie et la convention d’affaires Midinvest les 22 et 23 février 2017. A cette occasion, la création, le financement et le développement des entreprises seront à l’honneur.

L’objectif de ces deux journées est de favoriser les rencontres avec des investisseurs et des experts, ainsi que d’informer sur les réseaux d’accompagnement, la franchise et l’entrepreneuriat social. A noter que le salon accueillera pour la première fois l’Impact investing day, le 22 février de 9h30 à 18h.

Les 22 et 23 février de 9h à 19h et de 9h à 17h30 au centre des congrès Diagora Labège. Entrée gratuite. Plus d’infos sur le site du salon de l’entreprise.