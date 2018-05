Enova, le salon de l’innovation en électronique, mesure, vision et optique, s’installe pour sa seconde édition au Parc des expositions de Toulouse les 30 et 31 mai 2018.

Près de 175 exposants sont attendus, dix-huit conférences animées par des experts en la matière seront organisées afin de décrypter et d’anticiper les enjeux à venir. Le village Groupement d’Innovation pour l’industrie, en partenariat avec le GIPI, mettra en avant les mutations industrielles, technologiques, économiques et sociales, mises en place afin de faciliter les transferts inventifs entre les laboratoires publics et les PME-PMI.

Différentes innovations seront également présentées : le projet Virtuoz, un plan interactif et tactile en relief à destination des personnes déficientes visuelles, ou neOCampus porté par l’université Toulouse III Paul Sabatier et qui mettra en avant ses travaux sur le véhicule autonome et connecté. Trois autres projets seront proposés au public : SuniAgri, un dispositif développé par Sunibrain et qui optimise la performance du photovoltaïque grâce à l’intelligence artificielle, APIcampus avec ses ruches connectées et 3Pegase, une plateforme prédictive pour les personnes âgées.