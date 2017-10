Occitanie. Le salon Sisqa devient Régal

En 2017, le salon Sisqa évolue et change de nom : la manifestation est rebaptisée Régal, pour « REncontres Gustatives, Agricoles et Ludiques », du 14 au 17 décembre prochains à Toulouse. « Un nom qui colle mieux à son identité et à celle de notre région devenue premier vignoble mondial en vins d’origine, première région d’Europe avec 250 produits sous signe de qualité et première région bio de France », confie-t-on à la Région.

Parmi les nouveautés de l’édition 2017, la scénographie sera entièrement repensée et rappellera les marchés couverts et l’architecture des bastides d’Occitanie. De nouveaux exposants seront invités et une offre de restauration renouvelée sera proposée aux visiteurs. Enfin des stands autour de l’innovation permettront de découvrir l’agriculture régionale sous un autre jour. .