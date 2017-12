Le 1er février 2018, aura lieu la onzième édition de Midinnov à Diagora Labège. Les rencontres autour de l’innovation en Occitanie ont pour objectif de braquer les projecteurs sur les acteurs économiques et technologiques mettant en avant les dernières innovations « sous toutes ses formes » ayant vu le jour dans la Région.

Financé par la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et l’Union Européenne, l’édition 2017 avait enregistré la venue de 2500 participants et 237 exposants. A travers cette manifestation, les organisateurs veulent faciliter le parcours des entreprises qui souhaitent innover, générer des projets et engager des nouveaux partenariats et augmenter la connaissance de l’offre territoriale.