Le trafic de l’aéroport Toulouse-Blagnac prend de l’altitude

La CGT demande plus d’égalité au sein d’ATB

Après l’adoption en octobre dernier de la distribution controversée de 15 millions d’euros de dividendes exceptionnels aux actionnaires d’ATB, c’est le projet de versement d’une rémunération variable aux cadres de la société d’exploitation de l’aéroport qui fait grincer des dents. La CGT a révélé en début de semaine qu’une « enveloppe allant jusqu’à 857.900 euros sera distribuée tous les ans pour la catégorie cadre sous forme de rémunération variable ». Cette prime sur objectif concernerait 130 salariés sur 300. En contrepartie, les non-cadres auraient obtenu 50 euros par an. « Une prime 500 fois inférieure à celle des directeurs qui eux, vont recevoir 25.150 euros. Si l’entreprise fait des bénéfices, cela veut dire que tout le monde a bien fait son travail or les différences se creusent. La répartition de ces bénéfices est scandaleuse », affirme la CGT dénonçant « la politique de l’élite » des dirigeants d’ATB qu’elle accuse, comme les nouveaux actionnaires chinois, « de piocher dans la caisse ».

Dans le même temps, le syndicat pointe « le gel » de certains budgets pour le matériel qui pénalise au quotidien le travail du personnel mais ne remet pas en cause ce projet de rémunération variable.

Interpellée sur le sujet, la direction d’ATB a indiqué que « les négociations sur le sujet n’étaient pas terminées » et n’a pas souhaité commenter les chiffres donnés par la CGT.