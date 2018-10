Le trafic de l’aéroport Toulouse-Blagnac progresse encore en septembre

Le trafic de l’aéroport Toulouse-Blagnac a (encore) augmenté de 4,7 % en septembre, avec 870.183 passagers accueillis. Alors que le trafic national (+3 %) représente 48,3 % du trafic, l’international (+6,2 %) capte 51,7 % du trafic total. Avec 369.033 passagers, la part de marché du segment low-cost atteint 42,7% du trafic local. Au niveau national, le trafic sur la capitale augmente (+1,5 %), grâce à la ligne Paris-Orly (+3,1 %) qui compense le repli sur Paris-CDG (-2,4 %). En région, le trafic affiche un bon niveau de croissance (+5,9 %), avec des croissances significatives sur Caen (+117,8 %), Rennes (+29 %) et Brest (+12,3 %).

A l’international, le trafic est également à la hausse (+6,2 %). L’espace Schengen (65% des mouvements) enregistre une croissance de 5,9 % et Madrid retrouve sa position de leader avec une progression de 7,2 %. Les plus fortes croissances sont observées sur Séville (+86 %), Porto (+60,4 %) et Palma (+51,5 %). Hors Schengen (+3,6 %, 95.320 passagers), le trafic sur Londres domine avec une hausse de 4,5% répartie sur les quatre aéroports : Londres-Gatwick (+2,3 %), Londres-Heathrow (+1,5 %), Londres-Stansted (+8,4 %) et Londres-Luton (+18,8 %).

Depuis l’aéroport Toulouse-Blagnac, Londres est la deuxième destination après Paris. Le trafic sur l’Afrique du Nord progresse (+4,4 %), avec des résultats contrastés :Tunisie (+26,6 %), Maroc (+6,3 %) et l’Algérie (-8,9 %). Le trafic charter représente 2,6 % de l’international, avec 11.762 passagers.