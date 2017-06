Législatives 2017. La participation continue de baisser en Occitanie

Vivement que le marathon électoral se termine : ce dimanche 18 juin à 17 heures, seuls 38,17% des électeurs d’Occitanie s’étaient déplacés pour le deuxième tour des législatives. C’est en Lozère et dans le Gers que l’on a le plus voté (respectivement 46,73% et 45,67%). A contrario, on s’est très peu déplacé dans le Gard (36,72%) et dans les Hautes-Pyrénées (38,36%).

En Haute-Garonne, seuls 39,15% des votants ont fait le chemin jusqu’aux urnes à l’heure du thé. Le plus mauvais élève est l’Hérault, avec à peine un électeur sur trois (33,06%) mobilisé. Au premier tour des législatives, la participation finale en Occitanie s’était établie à 51,98%. Le deuxième tour s’achemine vers un nouveau record d’abstention, avec une participation nationale de 35,3% seulement à 17 heures.