Connaître les bonnes pratiques à mettre en place lors d’un projet CRM, comprendre de manière pratique les erreurs à ne pas commettre et découvrir des cas concrets pour faire de votre projet une réussite. C’est l’objectif de l’afterwork gratuit organisé le 23 avril à 17h45 à Nova Mêlée.

Les différents intervenants feront partager les dix clefs de réussite de leurs projets CRM et illustreront leurs propos avec des cas concrets rencontrés à la fois sur des réussites et des échecs. Un livre blanc par mail sera remis à l’issue de l’afterwork. Jérôme Morizot, responsable marketing et communication chez Factory Group et expert en marketing relationnel et client au service de l’IT fera part de son expérience ainsi que Thierry Arene, expert CRM chez Factory Group.

Réussir son projet CRM : dix bonnes pratiques, le mardi 23 avril à partir de 17h45 à Nova Mêlée 27 rue d’Aubuisson à Toulouse.