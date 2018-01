Les As de la jungle dépasse le million d’entrées à l’international

Après avoir enregistré 700.000 entrées en France, le premier long-métrage du studio d’animation toulousain TAT productions Les As de la Jungle a dépassé le million d’entrées à l’étranger. Exporté dans plus de soixante-dix pays (Russie, Mexique, Canada, Colombie, Allemagne, Royaume Uni, Afrique du Sud, Corée du Sud, Chine, Australie, etc.), il fait partie des six films (tous genres confondus) à avoir franchi ce seuil symbolique en 2017. Il côtoie ainsi Valérian, Ballerina, Overdrive, Demain tout commence, I Am Not Your Negro, et se place en deuxième position (après Demain tout commence) parmi les films français majoritaires.

Parmi les projets développés en 2018, les équipes de TAT productions travaillent sur un deuxième long-métrage Terra Willy. Il devrait sortir en 2019 et sera distribué par Bac Films. Enfin la troisième saison de la série télévisée Les As de la jungle à la rescousse (onze épisodes de 52 minutes) est en production pour France Télévisions. Enfin deux nouveaux projets de longs-métrages sont en cours de développement.