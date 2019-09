Les Dynasties d’Occitanie

En Occitanie comme ailleurs, dès qu’une société dépasse un certain chiffre d’affaires ou atteint un seuil de rentabilité intéressant, des groupes plus importants encore, ou de puissants fonds d’investissement, tentent une approche d’acquisition. Conséquence : régulièrement, des fleurons entrepreneuriaux tombent, avec plus ou moins de bonheur, dans le giron d’une autre organisation. Cela a été le cas assez récemment en Occitanie avec le groupe Malet, repris par le groupe Spie Batignoles.

Mais d’autres enseignes continuent d’être incarnées par des familles fondatrices. Au départ de toute dynastie entrepreneuriale, on trouve un homme - ou une femme - avec une vision et une ambition forte. Et dont le caractère de leader influence forcément le secteur d’activité et l’économie locale. Parmi eux, on retrouve les dirigeants que nous avons choisi de mettre à l’honneur dans ce dossier. Mais il y a plus. Car avec le temps, une entreprise pérenne peut se transformer en véritable dynastie. Et dès que celle-ci devient un héritage, les enjeux et les stratégies changent. Comment rester indépendant tout en continuant à se donner les moyens de se développer ? Comment penser la succession ? La nouvelle gouvernance ? Au final, c’est souvent tout le destin de la famille qui s’en trouve bouleversé.

La liste des portraits présentée dans ce dossier n’est pas exhaustive. Certains dirigeants ont refusé de répondre à nos questions, optant pour le confort du secret. D’autres, qui pourraient très légitimement se trouver dans ces colonnes n’ont pas été retenus, car nous avons privilégié les plus gros : ceux dont le chiffre d’affaires dépasse les 200 millions d’euros. Peu de différences pourtant au final entre toutes ces sociétés. Et même si tout n’est pas rose, loin s’en faut, elles restent, comme le souligne Pierre-Marie Hanquiez, président du Medef 31, « de formidables aventures entrepreneuriales ».

M.V.

Un dossier réalisé par Sylvie Brouillet, Louis Clément, Johanna Decorse, Philippe Font, Béatrice Girard, Nathalie Sanselme, Audrey Sommazi et Martin Venzal