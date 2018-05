Nadia Pellefique, pourquoi le conseil régional d’Occitanie s’intéresse-t-il à la cybersécurité ?

Nous sommes dans un territoire où nous produisons beaucoup de données. Grâce tout d’abord à nos grands acteurs de l’industrie présents sur notre territoire - nous sommes d’ailleurs la seule région de France qui continue de créer des emplois dans ce secteur - mais aussi à nos grands centres de Data comme Météo France ou encore Copernicus Marine. Ce ne sont pas des filières anecdotiques, d’autant que les données s’inscrivent dans un environnement de plus en plus prégnant où leurs valorisations deviennent créateur d’emploi et de valeur.



Dès lors, que faut-il faire ?

Ce que certains appellent déjà le nouvel or noir nécessite de la maîtrise et de la protection. D’autant que l’ensemble des données produites aujourd’hui ne sont pas encore pleinement exploitées. Et, quand elles le sont, ce sont par des acteurs tiers qui peuvent détourner leur valorisation au détriment de ceux qui la produisent et qui donc, pourraient légitimement en profiter.

Copernicus Marine par exemple, génère des données gratuites et qui sont majoritairement exploitées outre-Atlantique, notamment par Google.

Ensuite, il faut une avoir une acceptation large : beaucoup d’entreprise pensent cybercriminalité et considèrent que cela ne touche que les plus grandes sociétés. Or toutes les organisations, y compris les TPE-PME, doivent prendre conscience de l’importance de leurs données. Elles sont malheureusement, elles-aussi, des cibles potentielles.

Quelles sont les actions de la Région Occitanie sur ce sujet ?

Il y a la nécessité de mobiliser les TPE et les PME sur ce sujet. L’Anssi adresse déjà les grandes entreprises ainsi que les grands opérateurs stratégiques (qu’on appelle les OIV, NDLR). Mais nous avons une action commune visant à sensibiliser nos TPE / PME à la cybersécurité. Il en va de leur compétitivité et de leur activité et donc du maintien de l’emploi. Nous devons les aider à se doter d’outils de réponse face aux problèmes soulevées par la sécurité numérique.

La Région aide en outre à la protection des entreprises en attribuant des aides directes avec le Pass Occitanie. Notre agence de développement économique régionale Ad’Occ s’est également emparée du sujet. Elle a pour mission de structurer et de fédérer l’offre existante régionale en cybersécurité. Nous recrutons pour cela un(e) chargé(e) de mission dédié(e) dont l’une des premières missions sera de structurer la filière en jouant un rôle de pivot entre les différents acteurs (entreprises clés du secteur, clubs, réseaux…).

« Une plateforme mutualisée de cybersécurité »

De quels outils disposez-vous ?

Nous avons le schéma régional d’intelligence économique que nous sommes en train de bâtir avec l’État et qui devrait être prêt pour le second semestre. Nous accueillons aussi les Rencontres régionales cybersécurité d’Occitanie le 29 mai prochain. Elles sont devenues un rendez-vous incontournable sur le sujet. Enfin, nous avons le projet d’une plate-forme mutualisée de cybersécurité à destination des TPE et PME : cet outil devra permettre aux acteurs de tester leurs solutions et la solidité de leurs technologies.

La montée en puissance de l’agence Ad’Occ sur sujet, évoquée précédemment, va permettre de qualifier les besoins avant une étude de mise en œuvre. Et pourquoi pas, en mobilisant des financements de type Programme Investissement d’Avenir (PIA 3). Nous réfléchissons aussi à formaliser un lieu éventuel pour cette plate-forme. Beaucoup de projets et d’outils sont en perspective concernant la cybersécurité. L’année 2018 devrait donc permettre d’afficher de manière plus lisible et coordonnée l’offre régionale à la matière.

Propos recueillis par M.V.

Sur la photo : Nadia Pellefigue, vice-présidente en charge du Développement économique, de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur. Photo CR Occitanie.