Les Toulousains Bello & Angeli distingués par un Award du Chocolat

La chocolaterie toulousaine Bello & Angeli a reçu un deuxième Award du chocolat remis par le Club des Croqueurs de Chocolat de Paris (sorte de « Guide Michelin du Chocolat ») lors d’une cérémonie qui s’est tenue récemment dans la capitale. La société a été fondée en 2013 à Toulouse, par deux cousins, Sébastien Bello et David Angeli et propose notamment des boutiques au sein du marché Victor Hugo, et rue des Filatiers à Toulouse.

« Au-delà de la satisfaction qu’il procure, ce deuxième Award nous aidera sans aucun doute à contribuer au rayonnement de la gastronomie toulousaine au Japon, où nos chocolats sont présents depuis près de quatre ans. C’est d’autant plus important lorsqu’on observe depuis quelques années une arrivée en force des chocolatiers asiatiques », estime David Angeli dans un communiqué.