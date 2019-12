Les Toulousains toujours mobilisés contre la réforme des retraites

Ce mardi 17 décembre, pour la troisième journée d’action contre le projet de réforme des retraites, entre 17.000 personnes selon la préfecture, 120.000 selon les syndicats, ont défilé dans les rues de Toulouse. Le cortège a quitté vers 14h le quartier Saint-Cyprien pour rejoindre via le pont des Catalans Arnaud-Bernard et les boulevards jusqu’à Jean-Jaurès où ont éclaté quelques incidents et où les forces de l’ordre ont eu recours au canon à eau pour disperser la foule.

Des rassemblement ont eu lieu dans toute l’Occitanie à l’appel de la CGT, FO, FSU, Solidaires, la CFTC mais aussi de la CFDT, une première depuis le début de ce mouvement. Ils étaient entre 1000 et 1500 manifestants à Saint-Gaudens, environ 10.000 à Albi et Montpellier, 7000 à Montauban, 4400 à Béziers.

Photo Rémy Gabalda - ToulÉco