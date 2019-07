Cette année, les Trophées de l’économie numérique se dérouleront à Montpellier, le mardi 9 juillet. Organisé par les équipes de l’association La Mêlée en partenariat avec la CCI Occitanie Pyrénées Méditerranée, ce vaste concours récompense des innovations publiques et privées ainsi que des jeunes pousses à travers six catégories : Territoire et citoyenneté ; Transition numérique et performance ; Croissance, rayonnement et potentiel international ; Transition énergétique et technologies vertes ; Startup et enfin Sport Connecté.

Quatre prix spéciaux (Grand prix, coup de coeur, prix Toulouse Métropole, prix Montpellier Métropole) seront également remis.

Le mardi 9 juillet à partir de 10h30, dans les locaux de Montpellier Business School, 2300 avenue des Moulins à Montpellier. Infos et inscriptions sur le site des organisateurs.