L’Aéroport Toulouse Blagnac bientôt baptisé Dominique Baudis ?

Les quatre actionnaires locaux de l’aéroport, Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, Région Occitanie, Département de la Haute-Garonne et Toulouse Métropole ont confirmé leur accord pour soumettre au prochain conseil de surveillance la décision d’accoler la signature Dominique Baudis aux côtés de la dénomination aéronautique Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB). Cet homme politique et ancien journaliste a été maire de Toulouse de 1983 à 2001, et est décédé le 10 avril 2014,

Cette évolution de baptême a l’avantage de n’entraîner aucun coût lié aux changements dans la documentation aéronautique qu’aurait occasionné une véritable modification de la dénomination de l’aéroport. Outre les quatre actionnaires publics locaux d’ATB, le maire de Blagnac a confirmé son approbation de cette évolution du nom de l’aéroport. Pour les quatre actionnaires, associer à son appellation le nom de Dominique Baudis signe un hommage fort à un homme qui a consacré trois décennies de sa vie politique au développement de Toulouse, de son intercommunalité et de sa région.

L’aéroport Toulouse-Blagnac est le troisième aéroport français en dehors de Paris, en termes de fréquentation avec 9,2 millions de passagers en 2017. Le vote du conseil pourrait avoir lieu le 19 décembre prochain.