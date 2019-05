Aéroport Toulouse-Blagnac. Les actionnaires locaux assignent Casil Europe au tribunal

Les actionnaires locaux de l’aéroport Toulouse-Blagnac vont déposer d’ici quelques jours une requête auprès du tribunal de commerce de Toulouse afin d’obtenir la mise sous séquestre des titres détenus par l’actionnaire majoritaire Casil Europe. La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, la Région Occitanie, le Conseil départemental de la Haute-Garonne et Toulouse Métropole ont également demandé la suspension des droits de vote de Casil et l’ajournement de l’assemblée générale. Cette dernière doit se dérouler le 6 juin et statuer notamment sur l’approbation des comptes de l’exercice 2018 et la distribution des dividendes.

La décision, rendue par la cour administrative d’appel de Paris du 16 avril dernier d’annuler la procédure de cession par l’Etat à la société Casil Europe de 49,99% des parts du capital d’ATB, constitue un facteur d’insécurité juridique majeur selon les actionnaires locaux au moment où des décisions essentielles, dont la distribution des dividendes, doivent être prises. Ils reprochent également à Casil Europe de ne pas les avoir tenu informé d’être entrée en négociation avec le groupe Eiffage en vue de revendre ses participations dans ATB.

En demandant à la justice de prendre ces mesures conservatoires, les actionnaires locaux veulent éviter que des décisions stratégiques soient prises pour l’avenir de l’aéroport Toulouse-Blagnac alors même qu’il existe un doute sérieux sur près de la moitié des votes.