CHU de Toulouse. Grève des agents en charge du transport des prélèvements

Reprochant aux hôpitaux de vouloir faire « toujours plus avec moins de moyens humains », le syndicat CGT indique qu’une partie du personnel du CHU de Toulouse sera en grève à partir du 16 octobre 2017. Les services concernés sont ceux du transports de prélèvements et de la logistique dans les services hospitaliers de Purpan, Rangueuil et Larrey, et jusqu’à Saint-Gaudens.

Ces agents dénoncent « la dégradation de leurs conditions de travail devenues dangereuses » pour eux et pour les patients (véhicules non adaptés, frigos et étuves parfois en panne, etc.). Ils demandent donc la remise en état des véhicules, l’aménagement des espaces de livraison et le renforcement d’un poste par équipe.

Ils revendiquent notamment la « reconnaissance salariale » de leurs compétences ainsi que la mise en place d’une prime de risques.