Radici, le journal italien installé à Toulouse et dirigé par Rocco Femia, propose un spectacle original : les plus grandes bandes originales du cinéma italien seront interprétées en live par 23 musiciens toulousains (Les Inoubliables Band et l’orchestre Occitania), sur la scène de la Halle aux Grains à Toulouse, en même temps que sont projetées les images des films dont elles sont issues.



Les inoubliables du cinéma italien, une production Radici le lundi 27 novembre 2017 à 20h30 à la Halle aux Grains à Toulouse. Tarifs : 25 et 50 euros