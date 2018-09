Les bons chiffres du cinéma en Occitanie

Le CNC (Centre national du cinéma) a dévoilé l’étude annuelle la fréquentation des salles de cinéma. En 2017, la région Occitanie compte 212 cinémas (549 écrans), dont vingt-trois multiplexes, et pointe au troisième rang en termes de proportion d’établissements art et essai : 155 d’entre eux bénéficient de ce classement (73%). En 2017, la fréquentation des salles de cinémas en Occitanie s’élève à 17,3 millions d’entrées et les recettes des salles de la région atteignent 114,3 millions d’euros au même niveau qu’en 2016.

Avec un ticket d’entrée moyen à 6,61 euros, les habitants de la région Occitanie se sont rendus en 2017 en moyenne trois fois au cinéma (la moyenne est de 3,3 fois par habitant sur la France entière) et plébiscitent les films américains (50% des parts de marché contre 38% pour les films français). Les 15-24 ans sont les spectateurs les moins représentés (17% contre 20% sur l’ensemble de la France). Parallèlement, les plus de 50 ans sont proportionnellement plus nombreux (41%, contre 37% au plan national).

En 2017, le Gers est le département où le ticket de cinéma est le moins cher de France avec une place à 5,10 euros en moyenne. Les cinémas de Haute-Garonne comptabilisent 5,5 millions d’entrées, soit 4,1 entrées par habitant. Le département compte trente-huit cinémas dont vingt-huit sont classés art et essai. La fréquentation des salles de cinéma dans l’Hérault atteint 4 millions d’entrées. Le département compte vingt-cinq cinémas dont quinze sont classés art et essai.

C’est dans les département du Lot et de la Lozère que les films français réalisent leur meilleure part de marché de France avec 49% et 48% des entrées contre 37 % sur le plan national avec des succès comme Valérian et la Cité des mille planètes ou Raid dingue. Enfin le département du Tarn-et-Garonne enregistre la progression de fréquentation la plus importante en Occitanie (4%, 620.000 entrées).