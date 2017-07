Les bons chiffres du tourisme industriel en Occitanie

Le tourisme industriel se porte bien en Occitanie. Selon une étude de l’association Entreprise et découverte, la région héberge sur son territoire 130 entreprises capables d’accueillir du public : on y recense près de 1,5 million de visiteurs chaque année. Les secteurs d’activité les plus représentés sont ceux de la mode et des cosmétiques (9%), des industries technologiques et de l’agroalimentaire.

Le tourisme industriel est considéré comme un secteur d’activité à part entière. 22% de ses entreprises possèdent le label Qualité Tourisme et 78% disposent d’une boutique en fin de parcours. Le trio de tête des entreprises les plus visitées est composé par Le Salin d’Aigues-Mortes (153.700 visiteurs), suivi de la coutellerie de Laguiole (132.300 visiteurs) et de la coopérative oleicole de L’Oulibo (131.830 visiteurs). A noter que les usines d’Airbus accueillent en propre quelque 67.000 visiteurs.