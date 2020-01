Lors de ses voeux à la presse le président de la CCI de Toulouse a donné quelques chiffres concernant la situation des commerces du centre-ville, touchés par les manifestations des gilets jaunes et les manifestations contre le projet de réforme des retraites.

Selon lui, « le secteur du commerce marque le pas en 2019. 59% des commerçants ne sont pas satisfaits des fêtes de fin d’année. En ce début de soldes, ils constatent qu’il y a du monde en ville mais il n’y a pas de précipitation à l’achat et le panier moyen est en baisse ».

Actuellement vingt commerces seraient en situation de redressement judiciaire. « Ce sont des drames pour les familles », a répété Philippe Robardey.

Le président de la CCI a rappelé qu’un guichet unique a été co-créé avec la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA), qui a déjà reçu 900 demandes d’aide. Par ailleurs, un fonds d’aides remboursables a été lancé et quarante-et-une entreprises en ont bénéficié. Ce fonds est alimenté à 100.000 euros par la CCI, 100.000 euros par le CD31 et 20.000 par la CMA.

« Le problème », souligne le président de la CCI31, « est que les premières entreprises qui ont bénéficié de cette aide il y a six mois doivent commencer à rembourser mais assurent qu’elles ne peuvent pas », signe de leurs difficultés persistantes.