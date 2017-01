Les deux clusters du numérique de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon fusionnent

DigitalPlace et FrenchSouth, les deux clusters du numérique basés à Toulouse et Montpellier ont décidé de fusionner leurs entités afin de créer un seul et unique cluster en Occitanie. A terme, ce nouvel acteur économique permettra à la région de se doter d’une filière numérique capable de rayonner à l’échelle nationale et internationale.

Aujourd’hui cette filière regroupe en Occitanie 8400 entreprises et près de 52.500 salariés dans un secteur générateur d’emplois et en croissance constante. Le nom du nouveau cluster n’est pas encore connu et sera dévoilé dans les prochaines semaines. Si les équipes actuelles seront maintenues à Toulouse et Montpellier, des ouvertures de bureaux sur d’autres sites régionaux (Castres, Nîmes, Alès, etc.) sont à l’étude.