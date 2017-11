Les difficultés des producteurs de blé dans le Lauragais

Pour le blé, la route est déjà tracée et ne devrait pas trop dévier. Concernant le blé tendre, la moitié des 200.000 tonnes produites par les adhérents d’Arterris va alimenter les moulins du groupe, à Narbonne et Saverdun. L’autre moitié se partage entre les meuneries industrielles régionales et espagnoles. « La logique d’Arterris, c’est de nourrir son territoire. Globalement, notre stratégie n’est pas de produire plus, car le territoire ne permet pas une grosse intensification mais de valoriser nos blés sur le marché régional. Pas un kilo de blé tendre ne part à plus de 400 km de Toulouse. De toute façon, nous n’avons pas les niveaux de compétitivité pour lutter face aux grands pays producteurs du monde entier », souligne Christian Reclus.

Pour le blé dur, marché mondial mais de « niche » avec seulement 36 millions de tonnes produites contre 715 millions pour le blé tendre, Arterris dirige 50% de récolte totale (soit 200.000 tonnes) vers des semouleries françaises dont Panzani à Marseille. 100.000 tonnes sont destinées au marché transfrontalier et autant à l’export maritime via Port-la-Nouvelle, le port audois spécialisé dans les céréales. « L’exportation est une nécessité pour écouler 25 à 30% de notre production pour lesquels nous allons nous bagarrer sur le marché mondial face notamment au Canada, premier exportateur, qui représente à lui-seul 50% des échanges de blé dur dans le monde », explique Nicolas Prevost, en charge de la commercialisation chez Arterris. C’est dans cette optique que la coopérative a créé sa propre société de négoce international, Durum (nom latin du blé dur).

Le blé dur d’Occitanie acheté jusqu’en Algérie

Chaque année, les adhérents de la coopérative approvisionnent les Silos du Sud, société implantée à Port-la-Nouvelle et détenue par plusieurs groupes coopératifs français dont Axereal et Arterris, avec quelque 120.000 tonnes de blé dur. Les céréales y sont stockées et vendues directement aux exportateurs comme Granit Négoce, Durum, InVivo ou Transgrain qui les écoulent auprès de leurs clients de Méditerranée. En effet, la majorité des bateaux affrétés par les exportateurs partent vers l’Italie (environ 42% des volumes), le Maghreb (30%) et la Grèce. « En tant que prestataires de services, nous réceptionnons, stockons et expédions la marchandise. Si sur le marché mondial, il sort peu de blé français, c’est autant d’activité en moins pour nous. La situation est tendue depuis trois ans », concède Vincent Bondon, responsable d’exploitation des Silos du Sud.

Quelle sera la place dans quelques années de tous ces acteurs régionaux de la route des blés ? Alors que la demande se mondialise et s’amplifie avec la poussée démographique, rien ne garantit aux producteurs, sans lesquels rien ne peut pourtant se passer, de pouvoir vivre mieux demain. « Le prix du blé sur le marché mondial repose sur des agro-business avec des exploitations qui produisent sur 300, 500 voire 3000 hectares. La France et quelques pays d’Europe sont les seuls à avoir gardé une agriculture familiale dans le sens où même à 150 hectares, le producteur est propriétaire de son foncier. Il est à la merci du marché mais pas d’un patron. Malheureusement, ce n’est pas ce modèle-là qui s’impose aujourd’hui », observe Christian Reclus. Les céréaliers français devront-ils y renoncer ?

Faire évoluer le modèle

« A une époque, on gagnait de l’argent alors on a voulu acheter des terres pour gagner plus, du coup on a dû investir dans des machines, on s’est endetté, il y a eu un effet boule de neige, on est tombé dans le système, à la merci du marché », raconte Christian Fauré en regardant son pulvérisateur flambant neuf. Face à lui Alain Ferrié, technicien grandes cultures chez Arterris, dresse le même bilan : « La volatilité des prix est inacceptable mais on n’y fera rien. Aujourd’hui, l’agriculteur doit aussi être un agricompteur. Si les charges fixes dépassent un certain niveau, il ne faut pas y aller. Par ailleurs, il doit savoir le prix à partir duquel il peut vendre sa production sans mettre en péril son outil de travail et finalement, peu de producteurs le connaissent. » Mais la remontée des cours ne pourra pas à elle seule sécuriser une route du blé de plus en plus chaotique. Dans ce contexte, on comprend que des voix s’élèvent pour mettre en œuvre d’autres modèles.

De son côté, le groupe Arterris mise en priorité sur le marché local et incite ses adhérents à rejoindre des filières régionales - de production animale par exemple - à augmenter leurs surfaces pour améliorer leurs coûts de production ou au contraire à les réduire pour passer aux céréales bio dont le cours est plus stable. « On ne recréera pas les modèles économiques et on subit le marché comme tout le monde. Pour que nos paysans continuent de vivre sur nos territoires et notre entreprise aussi, il faut garder la valeur de ce qui sera la masse de marché demain dans lequel on a le conventionnel, le bio qui se développe et auquel on participe, des niches à valeur ajoutée, du circuit-court. Le modèle unique agricole qu’on a connu dans les années 1960 jusqu’à aujourd’hui est fini. Par le multi-modèle de production et de distribution, les équilibres vont se refaire. Mais nous qui n’avons pas les moyens de produire régulièrement au prix du marché mondial, nous n’avons pas d’autre solution que de dire : le territoire doit nourrir le territoire qui peut se le payer », résume Christian Reclus.

Une priorité pour la coopérative qui promet aussi à ses adhérents, sur le long terme, des débouchés à l’international. « On aura besoin de blé demain aussi. L’hémisphère nord, dont la population continuera de baisser, est en surcapacité de production et l’hémisphère sud, qui a de moins en moins de terres cultivables productives va voir ses habitants continuer de croître. Si on ne produit pas, on aura un problème. C’est une lueur d’espoir pour nous. Voilà pourquoi nous devons combiner les deux modèles, la proximité tout en répondant à une demande globale ».

Johanna Decorse

Sur la photo : Un silo à blé dans le Lauragais. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco