« Les dirigeants de grands groupes français sont plus accessibles à Las Vegas qu’en France »

"Dans le CES, l’espace Eureka Park est réservé aux start-up et aux nouvelles innovations qui feront les produits et services de demain. Là, c’est un raz-de-marée de la France, il y a vraiment de quoi être fier ! Plus de la moitié des stands est occupée par la French Tech, les régions françaises, les boosters économiques de tous nos territoires.

Des fleurons comme La Poste, Engie, Total ou même le CEA Tech qui présentent sur leurs stands des entreprises qu’elles parrainent sont également présents. La région Occitanie présente un bel échantillon de nos savoirs faire au travers d’un quinzaine d’entreprises présentes. C’est extraordinaire de voir à quel point l’ensemble des métiers de tous les secteurs d’activité sont impactés par des nouveaux usages ou de nouveaux services liés au numériques : ce sont vraiment des opportunités d’affaires pour l’avenir de nos entreprises traditionnelles ou nouvelles.

"Transformer l’essai à mon retour en France"

Dans cet univers j’ai pu saisir plusieurs opportunités et eu l’occasion de discuter avec de hauts dirigeants de grands groupes français. Généralement en France ces dirigeants sont inaccessibles : ici outre-Atlantique, dans un esprit d’entraide entre Français, ils se montrent beaucoup plus ouverts à la discussion et sans tabous. J’ai également eu l’opportunité de présenter mon entreprise à l’occasion de la soirée « Pitch my Bizz » devant l’ensemble des délégations CPME présentes au CES. Ce séjour à Las Vegas et en Californie pour une petite entreprise comme la mienne est une véritable mine d’opportunités qu’il faudra réussir à concrétiser à mon retour en France.

Raphaël Colombié

Sur la photo : Raphaël Colombié (à gauche) en compagnie de Francois Asselin président CPME national et de Gary Shapiro, organisateur du CES de Las Vegas. Crédits : DR

