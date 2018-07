Les entreprises au chevet des platanes malades du canal du Midi

« 2017 est une année importante dans le dispositif, marquée par une accélération des plantations, puisque 30% d’entre elles ont été réalisées cette année. Quant à la réfection des berges, 50% ont été traitées », se félicite Thierry Guimbaud, directeur général des Voies Navigables de France lors de la présentation annuelle de la campagne d’arrachage et de replantage des arbres le long du canal du Midi.

Cette solution, dont le but d’est d’enrayer la propagation du chancre coloré, maladie incurable qui menace les 42.000 platanes bordant la voie d’eau, s’est soldée en 2017 par l’abattage de 3200 platanes, la replantation de 2500 arbres et la restauration de 7,6 kilomètres de berges.

« La montée en puissance des financements est liée à l’accélération du projet », concède le directeur général. Car cette campagne d’une durée totale de vingt ans ne peut se réaliser sans aide financière. Sur un budget de 220 millions d’euros, le gestionnaire du canal du Midi a déjà apporté 43 millions et les collectivités (Région et Conseil départemental de l’Aude) 1,9 million. VNF a aussi sollicité des mécènes. Leur générosité a permis de rassembler en cinq ans plus de 5 millions en cinq ans.

« Nous avons constaté une forte hausse des dons, sur la période janvier-décembre, à hauteur de 1,7 million d’euros, précise Laurent Adnet, chef de la mission mécénat chez VNF. Elle est liée aux efforts en communication auprès du grand public ». La campagne de crowdfunding lancée en avril 2017 a réuni 13.000 euros, la course 1,2, 3 Canal 17.000 euros.

Mais c’est surtout du côté des PME et groupes qu’il faut regarder. Le club des entreprises mécènes, qui rassemble soixante-neuf entreprises de la région, a rapporté 320.000 euros (+15%). Parmi elles, CLS, Malet, Veolia, Décathlon, Pierre Fabre et Liebherr aerospace.

A la recherche d’une fondation

Mais le chiffre record des dons provient de deux grandes fondations - Autoroute du sud de la France et HSBC – qui ont versé plus d’1 million d’euros en 2017. Le groupe bancaire, à lui seul, a versé 3 millions de dollars sur trois ans. Mais, cette ressource se tarit cette année. Et fragilise la campagne, dans le même temps. « Nous sommes face à un gros challenge. Nous devons convaincre des fondations parisiennes de nous soutenir. Nous sommes en discussion avec certaines d’entre-elles », affirme Laurent Adnet optimiste.

En parallèle, le chef de la mission va intensifier au cours des prochains mois les actions pour sensibiliser les citoyens et les professionnels à la cause. Mais pas seulement. La campagne peut aussi compter sur l’engagement de la Région à hauteur de huit millions d’euros pour quatre ans.

Audrey Sommazi

Sur la photo : En quatre ans, 8100 arbres ont été plantés, 20.500 platanes abattus et 16,4 km de berges reconstruites. Photos Benjamin Deliere - AtoutFrance-VnfMD