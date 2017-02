« Les entreprises ont besoin de spécialistes en RH solides et ouverts »

« La fonction ressources humaines est attachante et passionnante, mais difficile et souvent insuffisamment valorisée. Elle devrait être partout mieux positionnée. Un directeur RH a un rôle de conseiller et d’accompagnement de la mise en œuvre des choix stratégiques de l’entreprise.

On cantonne encore trop souvent la direction RH à ses fonctions « régaliennes » : assurer l’administration du personnel, gérer la paie, le recrutement, la formation, les relations avec les partenaires sociaux, la conformité réglementaire… Or, le contenu de la fonction a évolué. Sa vocation est bien sûr de garantir l’efficience de l’ensemble de ses missions traditionnelles et techniques, mais elle doit aussi être à même de servir la vision stratégique de l’entreprise dans sa dimension humaine : déployer processus et outils pour positionner « la bonne personne au bon moment au bon endroit », accompagner l’entreprise dans ses changements, être le catalyseur des engagements et motivations des équipes, dans un contexte de plus en plus complexe.

Une formation tremplin vers les postes clefs

Le Mastère spécialisé RH de TBS forme des professionnels capables d’appréhender ce rôle global. Avec 13 sessions d’une semaine réparties sur 14 mois, interventions d’enseignants chercheurs et de professionnels, travaux de groupes, préparation d’exposés et de conférences et missions en entreprise alternent au rythme des thématiques abordées, des points clefs de base de la fonction à la gestion des grands enjeux stratégiques.

Le Mastère est ouvert à trois types de publics, recrutés sur dossier puis entretien : professionnels du secteur venant approfondir leur vision de la fonction, salariés expérimentés hors RH qui souhaitent s’orienter dans cette voie ou encore jeunes diplômés en droit, psychologie, IEP, école de commerce ou d’ingénieurs qui acquièrent une certification de niveau 1 (bac +5) à travers cette spécialité.

Les promotions regroupent de 20 à 25 personnes dont les profils se révèlent très prisés : le taux de placement est de l’ordre de 85% pendant la formation, 95% dans les trois mois suivant la fin de la formation et 100% ont obtenu un poste dans les 6 mois suivants.

Le Mastère permet de révéler des personnes capables d’allier compétences techniques et accompagnement stratégique. On les a fait grandir et ils contribuent ensuite à faire grandir leur entreprise. »

Jean-Claude Merlane, responsable du Mastère spécialisé expert en ressources humaines de TBS

Sur la photo : Jean-Claude Merlane. DR.