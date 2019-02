Les entreprises toulousaines entrent dans le jeu du Rallye des Pépites

Le top départ sera donné devant les portes du bâtiment B612, à Montaudran, le samedi 13 avril. De là, les équipes de quatre personnes (familles, amis, collègues) déguisées et véhiculées, partiront à la découverte des métiers et des ateliers de production des entreprises toulousaines, les fameuses pépites, dont la mixité sociale et l’entrepreneuriat féminin ne sont pas que des concepts. Parmi celles qui se sont déjà inscrites, le groupe de défense et de technologies Thales. Les deux sites, l’un à Labège ( ingénierie et software) et l’autre à Basso Cambo (avionique), ouvriront leurs portes pour présenter et expliquer au grand public leur activité par le biais de quizz et d’animations.

« L’une des valeurs du jeu est la diversité. Et elle est l’une des priorités de notre groupe, car elle renforce l’activité et l’innovation », souligne Laurent Lenoir, directeur de Thales Avionics, qui emploie 1300 salariés. Technal, le fabricant de menuiseries en aluminium, l’hôtel Mercure et la mutuelle Via Santé ont déjà annoncé leur participation. Gestion crédit expert sera aussi une entreprise étape. « L’équipe toulousaine est féminine à 78% », justifie Mélanie Leonetti, sa responsable communication et marketing. « Nous sommes persuadés que l’égalité des droits entre les femmes et les hommes reste un levier de performance »,

70.000 euros de budget

A la tête de ce jeu de pistes grandeur nature, deux femmes, Ethel Le Bobinnec et Clara Maumont. « Le projet est né en 2015, à Bordeaux, sous la forme d’une association. Puis, face à cette belle dynamique, nous avons créée une entreprise Vous Com’L, qui emploie quatre personnes », explique Ethel Le Bobinnec. Cet évènement ludique, qui totalise cinq éditions bordelaises, s’est étendu à la Nouvelle-Aquitaine (Pau et Limoges) et désormais à l’Occitanie. Une édition à Chatellerault /Poitiers est dans les tuyaux. Mais, à chaque Rallye des Pépites, le message est le même : faire découvrir le potentiel économique sous l’angle de la mixité femme-homme.

Le coût ? Pour les participants : 24 euros par personne, 96 euros par équipe. Les entreprises sont aussi sollicitées, au prorata de leur chiffre d’affaires, pour participer au budget de l’édition qui s’élève à 70.000 euros. « Une TPE ou une PME n’ont pas les mêmes moyens qu’un grand compte. Et nous voulons que toutes participent afin de trouver un équilibre », souligne la co-fondatrice.

Audrey Sommazi

Sur la photo, Ethel Le Bobinnec ( à droite) et Clara Maumont, les deux fondatrices du Rallye des Pépites. Crédits : DR