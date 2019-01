A Toulouse, les gilets jaunes lancent leur propre plateforme pour contribuer au débat

En désaccord avec le Grand débat lancé par le gouvernement, les Gilets Jaunes Toulousains et des départements voisins ont mis en place depuis quelques jours une plateforme participative pour « proposer / voter / débattre ». Son but est de donner la parole à tous, permettre à chacun d’y réagir, synthétiser les tendances en toute transparence et faire émerger les tendances d’opinion.

« Si nous avons souhaité développer cet outil, c’est bien parce que »le grand débat« ne répond pas à la demande citoyenne en cours. En effet nous reprochons à ce »grand débat« de ne pas respecter des règles élémentaires de démocratie ouverte, notamment avec un choix de questions posées définies à l’avance, et une communication gouvernementale destinée à limiter le choix des sujets qui mériteraient pourtant à nos yeux d’être débattus », affirment les gilets jaunes dans un communiqué de presse. Pour contribuer aux discussions sur la plateforme numérique des Gilets Jaunes, la condition est de résider en Midi Pyrénées.

Pour participer au débat sur la plateforme des gilets jaunes, cliquez sur le lien.

Pour le Grand Débat, rendez-vous sur le site dédié.