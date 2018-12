A Toulouse, les gilets jaunes ciblent les acteurs de l’économie

Après les ronds-points et les entrées de centres commerciaux, les gilets jaunes toulousains adoptent une nouvelle tactique : bloquer l’accès des grands centres économiques ou l’entrée des groupes industriels. Mercredi 12 décembre au matin, deux sites ont ainsi été la cible des gilets jaunes.

Dès 5 heurs du matin, la base logistique d’Airbus servant de dépôt de pièces et sous-ensembles pour l’A380 et située à Cornebarrieu, a été bloquée par des gilets jaunes. « C’est un des plus gros employeurs de France, nous voulons bloquer l’économie de façon pacifique », explique Abder, 30 ans, salarié chez un sous-traitant de l’avionneur européen. Après avoir obstrué les entrées avec des gravats et fait brûler des palettes, les manifestants ont été délogés par les forces de l’ordre en milieu de matinée. Selon une cource interne à l’avionneur, le stock de pièces avait été réalisé et la manifestation n’a pas eu d’impact sur la production.

« Amazon doit payer ses impôts en France »

Un peu plus tard, le même groupe a mené pendant deux heures une action de filtrage et de barrage sur la voie menant au dépôt d’Amazon au sud de Toulouse. « Nous souhaitons qu’Amazon paie ses impôts en France, avec cet argent on pourrait en financer des mesures », martèle un gilet jaune. Argument qui montre que depuis le discours d’Emmanuel Macron prononcé lundi, le train de mesures avancées par le président de la République pour désamorcer le conflit des gilets jaunes n’a pas convaincu.

D’ailleurs la raison première du mouvement, la taxe sur les carburants même si elle a été ajournée, n’est quasiment plus évoquée et la revalorisation de 100 euros du Smic ne constitue pas un geste assez significatif pour le pouvoir d’achat. Maintenant, les gilets jaunes parlent de rétablissement de l’ISF, « avec la création d’une agence pour vérifier que l’argent sert bien à créer des emplois », ajoute Abder, la revalorisation des retraites ou la mise en place du référendum d’initiative citoyenne (RIC). Deux heures après le début de l’opération, les manifestants ont quitté d’eux-même les lieux. Et certains promettent de renouveler ce type d’opérations à des dates et des endroits tenus secrets.

Philippe Font

Sur la photo : Une trentaine de manifestants a bloqué pendant deux heures le site d’Amazon. Crédits : Ph.F - ToulÉco