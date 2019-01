Les grandes manœuvres de l’hôtellerie à Toulouse

En 2017, Toulouse a lancé un vaste diagnostic de son offre d’hébergement marchand. Verdict ? La Ville rose affiche une capacité d’accueil de 42.000 personnes grâce à un parc de 11.000 chambres qui s’appuie sur des hôtels, résidences hôtelières, locations saisonnières, campings… « L’étude a fait apparaître que le parc hôtelier toulousain se situe dans la moyenne des villes européennes et que nous sommes globalement bien pourvus pour une métropole », commente Sylvie Rouillon-Valdiguié, élue en charge de la coordination de la politique touristique. « Par exemple, Toulouse dispose de quinze chambres par siège d’entreprise, contre trois seulement à Montpellier. »

L’étude a cependant fait apparaître une hétérogénéité de l’offre dans la métropole avec certains quartiers très pourvus et d’autres, en déficit. Elle pointe aussi que Toulouse dispose déjà d’un grand nombre de résidences hôtelières qui représentent 30 % de l’offre d’hébergement, contre seulement 20 % à Bordeaux, 18 % à Montpellier et 19 % à Lyon.

Limiter les ouvertures de nouvelles chambres d’hôtel jusqu’en 2025

Face à ces constats, la métropole a adopté un schéma directeur de développement de l’hébergement marchand qui fixe de nouvelles règles jusqu’en 2025. « Il s’agit notamment d’arrêter la production de résidences hôtelières déjà trop nombreuses, mais évidemment tous les programmes qui ont été lancés avant l’adoption du schéma directeur ne sont pas concernés », regrette l’élue.

Concernant les hôtels, la décision a également été actée de limiter la production à 1600 nouvelles chambres jusqu’en 2025 avec une production de 200 chambres par an en moyenne. Autre stratégie : flécher des quartiers prioritaires pour accueillir de nouveaux établissements hôteliers. Dans un premier temps, les zones du parc des expositions à Blagnac, Toulouse Aerospace, La Cartoucherie sont concernées.

« Notre arme est le service »

Qu’il soit en visite pour un congrès ou en goguette, le client de l’hôtel est le grand gagnant de ce schéma directeur de développement. Car il dispose d’une offre pléthorique, qu’il personnalise selon ses envies et son budget. Face à ce constat, les acteurs indépendants déjà en présence sont contraints de s’adapter pour les séduire mais aussi les retenir.

« L’hôtelier doit se réinventer, il doit être un prescripteur et fournir les bonnes adresses par exemple. En clair, il doit valoriser sa présence », explique Fabien Jeanjean, le président du syndicat des professionnels indépendants GNI Occitanie. Un constat que partage Frédéric Michel. « Notre arme est le service, il est le cœur de notre métier. On se doit de le mettre en avant », estime le gérant de l’hôtel Héliot à Toulouse. Ce dernier, qui est par ailleurs président de la branche hôtel au syndicat Umih 31, a trouvé un moyen pour attirer la clientèle : celle qui fait l’effort de décrocher son téléphone pour réserver l’une des douze chambres se voit récompenser d’une ristourne sur le tarif de la chambre. « Cela marche oui, mais ce n’est pas magique. Cette solution est à la hauteur de mes moyens », regrette le gérant de l’établissement le plus petit de Toulouse.

Béatrice Girard et Audrey Sommazi

Sur la photo : L’accueil de La Cour des Consuls à Toulouse. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.