Les lauréats du Palmarès Architecture Aluminium Technal

Les architectes d’Occitanie à l’honneur. Dans le cadre des de la seizième édition du Palmarès Architecture Aluminium Technal, les acteurs de la région se sont particulièrement distingués. Le jury, composé d’architectes de renom et présidé par Aurélie Vernon, de l’agence internationale Kengo Kuma Architectes a décerné six prix et trois mentions, dont cinq pour la seule région Occitanie.

Le prix Étudier a été décerné pour le projet de cité scolaire à Luzech dans le Lot (LCR Architectes et Sol & Cité, Haute-Garonne), le prix Travailler est revenu a récompensé les Immeubles de bureaux et commerces de L’Isle Jourdain dans le Gers (V2S Architectes, Haute-Garonne). Le prix Découvrir a distingué le gymnase du lycée de Villefranche-de-Lauragais (Calvo et Tran Van Architectes, Haute-Garonne).

Le jury a également décerné deux mentions : la première Habiter Logements individuels est revenu à une habitation lotoise d’Escamps (Atelier d’architecture Laurent Tournié, Haute-Garonne) tandis que la mention du jury a récompensé le restaurant Well Being d’Airbus à Blagnac (Calvo et Tran Van Architectes)