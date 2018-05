Dans le cadre des animations des « Lundi du Patron », le conseil entreprise Codeaf propose une présentation entièrement gratuite autour de thèmes de chefs d’entreprise chaque troisième lundi du mois au restaurant Les 4 Petits Cochons. La prochaine intervention aura lieu le lundi 28 mai de 10h30 à 12h.

La thématique retenue tournera autour des différentes solutions de partage, sécurisation, sauvegarde et accès aux données informatiques. Vos données informatiques : partage, sécurité, sauvegarde et RGPD. Les données de votre entreprise sont-elles bien sécurisées ? Ne risquez-vous pas de tout perdre ou même de vous les faire voler ? Autant de questions et de thématiques qui seront abordées au cours de cette conférence organisée en coopération avec la société informatique Optimal-IT. La présentation abordera également le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en définissant concrètement les conséquences sur votre entreprise.

Le lundi 28 mai de 10h30 à 12h aux 4 Petits Cochons. POur s’inscrire cliquez sur le lien