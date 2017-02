Les nouvelles ambitions de La Mêlée

L’association La Mêlée fête cette année ses 17 ans et compte… 17 collaborateurs. Le 31 janvier 2017, lors d’une soirée des adhérents de l’association (près de 600), elle a présenté un premier bilan de l’année 2016 et a exposé les points forts de son programme pour 2017. « Ce fut notamment l’année du changement de périmètre, avec la naissance de la région Occitanie », a rappelé Edouard Forzy, co-président de La Mêlée. Dès le début de l’année 2016, l’association a ainsi créé La Mêlée Montpellier.

Quant à son événement annuel « La Mêlée Numérique », il s’est déroulé pour la première fois durant une semaine entière à trois endroits : la Cantine Toulouse de la rue d’Aubuisson, l’école d’ingénieurs Enseeiht et au Quai des Savoir, sur les allées Jules Guesdes. En l’occurrence, la Cantine Toulouse au Quai des Savoir a été inaugurée à l’occasion de cette semaine du digital, en septembre 2016. Afin d’accompagner la montée en puissance de la nouvelle région Occitanie et de ses treize départements, La Mêlée a également créé un événement à Carcassonne, Open Country, afin de faciliter la rencontre des écosystèmes du numérique des deux métropoles régionales, Montpellier et Toulouse. Autre point notable, La Mêlée à créé en octobre 2016 un site dédié aux tiers lieux d’Occitanie (près de 120 aujourd’hui).

Un programme ambitieux pour 2017

La Mêlée a également présenté les événements majeurs qui rythmeront l’année 2017. Pour commencer, citons celui sur le concept de la blockchain, le 28 février au Quai des Savoirs, à la Cantine Toulouse. Quelques jours plus tard, le 7 mars, l’association organisera la Nuit des Réseau Toulouse au stade Ernest Wallon, sur le thème des transports du futurs. Le 27 mars, ce sera la Nuit des Réseaux Bordeaux. Le 28 mars à Toulouse aura lieu l’événement dédié à l’emploi dans le numérique, JOBs’ TIC.

Ensuite, pendant près de quatre mois, d’avril à juillet, La Mêlée va s’impliquer dans l’opération « Inventez la ville dont vous êtes les héros », qui aura lieu au Quai des Savoirs, notamment avec des sessions « Hack-the-City ».

Du 2 au 8 avril, la Commission International de La Mêlée (l’association compte désormais 15 commissions) mènera un voyage d’étude au Québec. Le 11 avril à Toulouse, après la blockchain, un autre concept très en vue en ce moment sera présenté : le BIM (Building Information Modeling). Il faut également rappeler que la Nuit des Réseaux Montpellier aura lieu le 7 juin et, le lendemain à Toulouse, le Forum des Décideurs Informatiques.

Enfin, l’édition 2017 de la Mêlée Numérique prendra comme l’an dernier la forme d’une semaine du digital. Cette année, l’une des originalités de la manifestation sera le vaste espace aménagé sur les allées Jules Guesde, sur plusieurs centaines de mètres, pour que les startups présentent leurs solutions : il ira du Quai des Savoirs au Village by CA, sachant que La Mêlée est également impliquée dans l’animation de ce nouvel espace dédié aux startups.

